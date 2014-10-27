За массовыми эвакуациями в Петербурге и всей России стоит хакерская группировка

Источник в правоохранительных органах рассказал, что за массовыми звонками о заложенных бомбах стоит международная хакерская группировка.

Сотрудники МВД и ФСБ провели межведомственное совещание, где обсудили телефонный терроризм. Правоохранители полагают, что за звонками, которые привели к массовым эвакуациям по всей России, может стоять международная хакерская группировка. В совещании принимали участие специалисты, которые занимаются расследованием дела о телефонном терроризме, сообщил источник РБК.

Правоохранители полагают, что неизвестные хакеры написали программу, которая воссоздает поток телефонных звонков. Для звонков использовали IP-телефонию. А адреса выбирались "кустовым способом".

Источник рассказал, что сообщения о бомбах в московских школах поступали на в течение 15 минут на пульт скорой помощи. Предположительно установлено, что номера набирались из Брюсселя.

Межведомственная рабочая группа сейчас работает над программой, которая позволила бы защитить города от повторных массовых эвакуаций.

На прошлой неделе в Петербурге эвакуировали несколько торговых комплексов.

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