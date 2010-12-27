Полиция закрыла алкомаркет на Будапештской улице

Мигрант из Азии незаконно держал алкомаркет во Фрунзенском районе Петербурга.

Правоохранительные органы закрыли винно-водочный магазин на Будапештской улице. После покупки в заведении русской водки и кизлярского коньяка сотрудники полиции попросили предъявить лицензию на алкоголь.

Хозяином точки оказался мигрант из Узбекистана. Он открыл алкомаркет без необходимых документов. Стало известно, что у мужчины не оказалось документов, разрешающих торговлю. Выходец из Азии открыл магазин в качестве индивидуального предпринимателя, а по законодательству лицензия на продажу алкоголя ИП не выдается.

Также оперативники нашли в помещении партию контрафактного коньяка и водки.