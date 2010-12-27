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Полиция закрыла алкомаркет на Будапештской улице
Сегодня, 7:56
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lesjasap
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Полиция закрыла алкомаркет на Будапештской улице

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Мигрант из Азии незаконно держал алкомаркет во Фрунзенском районе Петербурга.

Правоохранительные органы закрыли винно-водочный магазин на Будапештской улице. После покупки в заведении русской водки и кизлярского коньяка сотрудники полиции попросили предъявить лицензию на алкоголь. 
 
Хозяином точки оказался мигрант из Узбекистана. Он открыл алкомаркет без необходимых документов. Стало известно, что у мужчины не оказалось документов, разрешающих торговлю. Выходец из Азии открыл магазин в качестве индивидуального предпринимателя, а по законодательству лицензия на продажу алкоголя ИП не выдается. 
 
Также оперативники нашли в помещении партию контрафактного коньяка и водки.
Теги: алкоголь , контрафактная продукция , продажа
Категории: Новости СПб

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