Фото: сильный ветер разбил окно и оборвал провода в Петербурге

В Московском районе от сильного порыва ветра дерево упало аккурат в окно одной из квартир дома.

В Петербурге бушевал сильный ветер и повредил деревья, окна и машины. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

В Московском районе от сильного порыва ветра дерево упало аккурат в окно одной из квартир дома. Теперь жильцы будут спасаться от сквозняков. На Бассейной улице дерево раздавило автомобиль Volkswagen. Еще одно дерево упало на жилой дом и разбило окна. На одной из фотографии видно, что ветер оборвал провода.

Ветки упали прямиком на Renault на Гданьской улице.





Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург