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Фото: сильный ветер разбил окно и оборвал провода в Петербурге
Сегодня, 19:37
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Фото: сильный ветер разбил окно и оборвал провода в Петербурге

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В Московском районе от сильного порыва ветра дерево упало аккурат в окно одной из квартир дома.

В Петербурге бушевал сильный ветер и повредил деревья, окна и машины. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях. 

В Московском районе от сильного порыва ветра дерево упало аккурат в окно одной из квартир дома. Теперь жильцы будут спасаться от сквозняков. На Бассейной улице дерево раздавило автомобиль Volkswagen. Еще одно дерево упало на жилой дом и разбило окна. На одной из фотографии видно, что ветер оборвал провода.

Ветки упали прямиком на Renault на Гданьской улице. 


Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: бассейная, ветер, гданьская, порывы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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