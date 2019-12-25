Сильный ветер ожидается в Петербурге в среду

Сотрудники МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра в среду. 25 марта ожидаются порывы до 18 м/с. Об этом сообщают спасатели, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В среду ветер будет дуть с запада и юго-запада. Столбики термометра поднимутся до плюс 10-11 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.
В ГУ МЧС напомнили петербуржцам о мерах безопасности и попросили смотреть по сторонам, не ходить рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями, вроде рекламных щитов и линий электропередач.
Ранее мы писали, что летом у Петербурга есть все шансы побить температурные рекорды.
Фото: pixabay.com
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