Сильный ветер и дожди придут в пятницу в Ленобласти

В Ленинградской области в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Об этом 6 октября рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Жителей ожидают кратковременные доджи. Направление ветра западное, юго-западное со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 15-17 метров в секунду. У берега порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов. Столбики термометров днем поднимутся до 9-14 градусов. По словам синоптиков, порывистый ветер будет в области до субботы.
Ранее в Петербурге на дамбе закрыли часть затворов из-за угрозы наводнения. В городе усиливается ветер.
Фото: Piter.tv
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