Сильный ветер и дожди придут в пятницу в Ленобласти

По словам синоптиков, порывистый ветер будет в области до субботы.

В Ленинградской области в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Об этом 6 октября рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Жителей ожидают кратковременные доджи. Направление ветра западное, юго-западное со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 15-17 метров в секунду. У берега порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов. Столбики термометров днем поднимутся до 9-14 градусов. По словам синоптиков, порывистый ветер будет в области до субботы.

Ранее в Петербурге на дамбе закрыли часть затворов из-за угрозы наводнения. В городе усиливается ветер.

Фото: Piter.tv

