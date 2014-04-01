Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров.

Сильный пожар охватил автосервис на севере Москвы. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". По данным источника, загорелось металлическое здание (ангар), расположенное на Дмитровском шоссе. В экстренных службах по городу уточнили, что воспламенилась постройка на площади в 375 квадратных метров.

Департамент по транспорту российской столицы через Telegram-канал сообщил о том, что из-за пожара движение на дороге было перекрыто. Невозможно проехать на транспортных средствах через Дубнинскую улицу в сторону Московской области. Местные автовладельцы предупреждены о необходимости искать альтернативные маршруты следования. В пресс-службе ГУ МЧС заметили, что в настоящее время огонь уже ликвидирован.

В 13:43 пожар полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Содержимое пострадавшего ангара устанавливается.

В Ленобласти ночью 2 апреля ожидается до -12 градусов.

Фото и видео: ВКонтакте / Наше Бескудниково, LiveCorr