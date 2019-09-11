Город укрепляет места возможного подтопления.

Сильный дождь накрыл Ялту через неделю после наводнения. Об этом на собственной странице на Facebook сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Чиновница попросила жителей города информировать властей о проблемах, возникающих из-за стихии. По факту наступающей на регион непогоды чиновница организовали совещание оперативного штаба. Специалисты планируют усилить места, в которых возможны подтопления.

Гремит гроза, льет ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках. Янина Павленко. Глава администрации Ялты

Региональные синоптики подтвердили, что умеренный дождь в Ялте перерос в сильным. Сейчас крымский Гидрометцентр объявил о штормовом предупреждении. Местами ожидаются сильные ливни, град. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Дороги Анапы затопило после начавшегося днем в субботу ливня с грозой.

Видео: Facebook / Янина Павленко