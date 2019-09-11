Сильный дождь накрыл Ялту через неделю после наводнения. Об этом на собственной странице на Facebook сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Чиновница попросила жителей города информировать властей о проблемах, возникающих из-за стихии. По факту наступающей на регион непогоды чиновница организовали совещание оперативного штаба. Специалисты планируют усилить места, в которых возможны подтопления.
Гремит гроза, льет ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках.
Янина Павленко. Глава администрации Ялты
Региональные синоптики подтвердили, что умеренный дождь в Ялте перерос в сильным. Сейчас крымский Гидрометцентр объявил о штормовом предупреждении. Местами ожидаются сильные ливни, град. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
Дороги Анапы затопило после начавшегося днем в субботу ливня с грозой.
Видео: Facebook / Янина Павленко
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