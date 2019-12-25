Глава МИД Венгрии рассказал о поставках газа из России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом". Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в видеообращении, размещенном в его социальных сетях. На полях 77-ой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке чиновник уточнил, что взаимное сотрудничество с российской компанией ведется в честном о обширном ключе во энергетическим вопросам. Будапешт считает важным обеспечить поставки для защиты страны.

Мы хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии напомнили, что с 1 сентября страна получает увеличенный объем поставок природного газа на ежедневной основе. Более заявленного уровня существующего контракта власти получили 5,8 миллиона кубометров голубого топлива по трубопроводу "Турецкий поток".

В Венгрии заявили, что энергетический кризис вызван санкциями.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)