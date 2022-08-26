Сидельников о новой постановке Шерешевского: "То ли спектакль, то ли фильм"

На сцене театра "Суббота" в октябре появится спектакль по "Опере нищих".

Российский режиссер Петр Шерешевский на основной сцене петербургской "Субботы" репетирует постановку "Опера нищего", созданную по произведению Джона Гея на музыку Пепуша в 1727 году и обработанную правками Шерешевского. Премьера спектакля запланирована на конец октября. Главный режиссер театра Андрей Сидельников уточнил, давно стремился поработать с Шерешевским. Работа должна быть технологичной, так как приглашенная звезда уже попросила у руководства театра купить ему три камеры и рассчитывает возможность онлайн-монтажа прямо на сцене. Главред, комментируя подготовку к новинке, назвал ее "то ли спектаклем, то ли фильмом".

Макет уже и костюмы мы приняли. И очень хорошо, что Петр у нас в театре поработает. Давно хотели, чтобы он что-то поставил у нас. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

В "Субботе" в новом театральном сезоне ставится "Планета людей" по Экзюпери, пьеса по Петрушевской.

Фото и видео: Piter.tv