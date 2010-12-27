В Петергофе на съемной квартире найден труп сибиряка с ножевой раной на груди

Полиция Петродворцового района занимается делом о гибели приезжего мужчины, найденного на съемной квартире.

В Петергофе полиция расследует дело об убийстве сибиряка в жилой квартире. Сообщается, что мертвое тело мужчины было найдено с ножевыми ранениями. В помещении был пущен газ.

По информации от правоохранительных органов, рядом с телом находились таблетки снотворного и два кухонных ножа. Тело 37-летнего жителя Омской области лежало на полу в кухне по адресу Ботаническая улица, 5 корпус 1. Мертвеца нашли в вечернее время 24 декабря. Приехавшие медики выявили на трупе колото-резаные раны груди.

Выяснилось, что жертва снимала квартиру у 37-летней петербурженки. Мужчина въехал 17 декабря. С 19 числа он не выходил на связь с владелицей жилплощади, после чего женщина решила проверить квартиросъемщика. По словам свидетеля, дверь в кухню была подперта одеялом изнутри и включены газовые конфорки.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.