По его словам, власти не намерены проводить политику, нацеленную на усиление противостояния.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов. Об этом он заявил на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума.

Китайский лидер отметил, что власти не намерены проводить политику, нацеленную на усиление противостояния. По его словам, Пекин поддерживает урегулирование кризисных ситуаций.

Мы будем твердо защищать безопасность как в традиционных, так и в новых сферах. Будем совместными усилиями урегулировать глобальные вопросы. Си Цзиньпин, председатель КНР

Ранее Захарова заявила, что КНР понимает угрозы, которые исходят от Запада.

Видео: YouTube / New China TV