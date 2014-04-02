Швейный цех незаконно работал на улице Коммунаров

Городские контролеры обнаружили нецелевое использование помещений в одном из зданий.

Сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом пресекли незаконную эксплуатацию помещений на улице Коммунаров. Поводом для визита стало расторжение арендного договора с юридическим лицом, которое занимало объект нежилого фонда.

В ходе проверки выяснилось, что после утраты законных оснований бизнесмены продолжали использовать площади. Там размещалось швейное производство, складские зоны и пункт выдачи интернет-заказов. Инспекторы также зафиксировали несанкционированную перепланировку и изменение границ, не отраженные в официальных документах.

Предпринимателям предоставили возможность добровольно вывезти имущество, однако предписание проигнорировали. В связи с этим специалисты ККИ инициировали принудительное освобождение объекта. Для демонтажа и транспортировки тяжелого швейного оборудования на место пригнали манипулятор. После завершения процедуры площади вернутся в городскую казну.

Фото: ККИ