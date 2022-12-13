  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:00
47
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шведская певица Loreen стала победительницей "Евровидения"

0 0

Для нее это вторая победа на конкурсе.

Шведская певица Loreen стала победительницей музыкального конкурса "Евровидение-2023". Финал прошел в Ливерпуле.

Loreen выступила на конкурсе с песней Tattoo. По итогам голосования жюри и зрителей исполнительница набрала 583 балла. Второе место занял рэпер Kaarija из Финляндии, получивший 526 баллов. Тройку лидеров замкнула израильская певица Ноа Кирель с 242 баллами.

Отметим, что для Loreen это вторая победа на Евровидении. В 2012 году девушка с песней Euphoria выиграла конкурс.

Ранее мы сообщали, что в России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию.

Видео: YouTube / Eurovision Song Concert

Теги: loreen, евровидение-2023, конкурс, ливерпуль, победа
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии