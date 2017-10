Шведская певица Fever Ray выпустила жесткий БДСМ-клип

Известная шведская исполнительница под псевдонимом Fever Ray шокировала своих поклонников крышесносящим видео. Ее клип посвящен "чайной БДСМ-вечеринке".

Участница известного шведского дуэта The Knife Дрейер Андерссон выпустила клип на песню The Moon And Back. Видео стало самым обсуждаемым музыкальным клипом этого месяца. В нем исполнительница, известная под псевдонимом Fever Ray, погрузилась в мир кислотных цветов, андерграундной музыки и БДСМ-эстетики. Клип буквально взорвал мозг фанатам и хейтерам шведки. За первые сутки его посмотрели 40 000 человек, которые поставили 2 000 лайков и 120 дизлайков.

По сюжету видео, Дрейер Андерссон просыпается в недалеком будущем из состояния криосна. Она отправляется на странную вечеринку, где отдыхают женщины в футуристических БДСМ-костюмах. Они всячески унижают Дрейер Андерссон, но та явно получает удовольствие от происходящего. В какой-то момент голову главной героини просовывают в отверстие в центре небольшого стола: ее кормят угощениями и обливают лицо раскаленным чаем. После этого девушки, связанные неоновыми нитями, лежат в одной куче и изображают половой акт.

Отдельно отметим внешний вид всех персонажей. Певица Fever Ray изображена как лысая девушка с выбеленной головой и дерзким макияжем. Среди ее "мучительниц" есть девушка с лицом, покрытым цветами и лепестками, а также красная женщина в надувном костюме с множеством грудей.

Видео: YouTube/Fever Ray