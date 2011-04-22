Швеция в случае вступления в НАТО не видит необходимости размещать у себя ядерное оружие

Пол Юнсон рассказал о том, что страна будет соблюдать принципы военного блока.

Швеция в случае вступления в НАТО не видит необходимости размещать на своей территории ядерное оружие в рамках "совместных ядерных миссий", которые проводят силы Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции в Токио сделал шведский министр по обороне Пол Юнсон. Эксперт добавил, что если северная европейская страна станет членом блока, то станет придерживаться основных принципов вместе со своими международными партнерами, в том числе и тех, которые касаются обычного и ядерного сдерживания. Однако власти не видят с их стороны "никакого давления".

Мы не видим никаких ожиданий вокруг необходимости иметь ядерное оружие на нашей территории... Пол Юнсон, глава Минобороны Швеции

Швеция выполнила условия Турции и теперь готовиться вступить в НАТО.

Фото и видео: YouTube / jnpc