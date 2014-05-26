Швеция выполнила условия Турции и теперь готовиться вступить в НАТО

Уже 12 июня пройдет встреча Постоянного совместного механизма Турции, Швеции и Финляндии.

Швеция выполнила условия Турции и теперь готова вступить в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сегодня, 4 июня. Слова генсека приводит издание Daily Sabah.

Политик отметил, что Анкара опасалась за безопасность, однако Стокгольм предпринял все действия, чтобы развеять сомнения.

Уже 12 июня пройдет встреча Постоянного совместного механизма Турции, Швеции и Финляндии. Там рассмотрят заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

Отметим, что в прошлом году Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Турция выступила против, поскольку страны поддерживали курдские группировки. Анкара потребовала выдать ей тех, кого она считает террористами.

Ранее на Piter.tv: Блинкен заявил, что Конгресс увязывает поставку Турции F-16 с принятием Швеции в НАТО.

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