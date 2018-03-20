Шум, грязь и отсутствие парковок: жители Ульянки жалуются на уплотненную застройку

Конфликт между старожилами и застройщиком «Воин-В» продолжается уже около 10 лет.

Жители Ульянки жалуются на ужасные условия после уплотнения застройки в районе. Конфликт между старожилами и застройщиком "Воин-В" продолжается уже около 10 лет.

Застройщик реализует программу сноса и расселения хрущевок, однако старые дома остаются на месте, а элитные застройки растут. При этом больше всего из-за непрекращающейся стройки страдают жители соседних домов.

Этот шум очень утомляет, правда. Постоянно если находишься дома, это очень тяжело. Этот шум, грязь, хорошо сегодня сухо, а вот когда дождь был, они пытались швабрами убирать после самосвала, но разве они помоют асфальт вручную? Татьяна, жительница дома №220 на проспекте Стачек

Жители дома 220 корпус 3 на проспекте Стачек неоднократно обращались в суд с просьбой запретить застройку вблизи дома. Однако компания "Воин-В" продолжает осваивать территорию, не считаясь с нуждами соседей.

За те шесть лет, что мы судились с застройщиком, было выиграно больше 20 судов, было выиграно две Верховных суда, Арбитражных судов было большое количество. Было отозвано два разрешения на строительство, застройщик тут же получил разрешение на третье разрешение, и мы начинаем по новой судиться. На третьем разрешении нам отказывают, то есть застройщик, проиграв суды, начинает строить. Лариса, жительница дома №220 на проспекте Стачек

За 10 лет компания построила три дома, еще два объекта находятся в процессе реализации. Новый дом с парковкой построили в восьми метрах, ремонтные работы во дворе продолжаются с апреля и доставляют неудобства. Кроме ежедневного шума жители получили разбитые дороги, грязь и отсутствие парковок.

О себе они здорово побеспокоились, я прохожу мимо их домов, смотрю, действительно все огорожено, заасфальтировано, стояночки, у каждого жителя есть свое место. Ну, просто рай! А мы-то чем хуже? Мы, жители этого дома, чем мы хуже? Мы тоже хотим жить нормально, хотим ставить машины. Роман, житель дома №220 на проспекте Стачек

По словам жителей, застройщик грубо нарушает все нормы и правила строительства. Рядом с домом 220 находится пруд, куда рабочие сливают воду, которую откачивают на стройке – утверждают местные.

Стройка располагается вблизи федерального памятника — дачи Чернышева в парке "Александрино". Жители продолжают обращаться во всевозможные инстанции, чтобы сохранить объект культурного наследия и комфортные условия своей жизни.

Фото и видео: Piter.TV