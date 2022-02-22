На станции Ульянка задымился вагон электропоезда

По факту задымления организована проверка.

Вечером, около 18-ти часов, на железнодорожной станции Ульянка было обнаружено задымление в вагоне электрички "Ораниенбаум - Санкт-Петербург". Северо-Западный отдел транспортной прокуратуры уже начал проверку, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, задымление возникло в воздухоотводе вагона электропоезда. Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало, а пассажиры направления были пересажены на другой поезд. Случившееся никак не повлияло на движение пригородных маршрутов.

Видео: Telegram / Питер Live