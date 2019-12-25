Стало известно, почему на Маршала Жукова не построили скейт-парк, который был предусмотрен проектом

Проект, представленный районной администрацией, не получил одобрения КГА.

В Кировском районе отказались от строительства скейт-парка при благоустройстве на улице Маршала Жукова, 60. На это обратили внимание местные жители. Площадка для скейтеров была предусмотрена проектом. Piter.TV узнал, почему от нее решили отказаться.

Напомним, благоустройство двора завершилось в декабре прошлого года. В районной администрации отметили, что эта территория оставалась единственным неблагоустроенным участком в южной части Кировского района, в связи с чем были учтены пожелания жителей, а адрес включен в проект "Формирование комфортной городской среды". На участке появились детские площадки для различных возрастных групп, скалодром, много скамеек.

Как выяснил Piter.TV, скейт-парк не получил поддержку в комитете по градостроительству и архитектуре, поэтому ее исключили из проектно-сметной документации. Дело в том, что на участке большое количество инженерных сетей.

В качестве альтернативы скейт-парк построят при благоустройстве второй части Сквера Петра Семененко. Работы пройдут в 2022 году.

Фото: администрация Кировского района