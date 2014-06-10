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7 дворников убирали один проход в новом общественном пространстве на Маршала Жукова

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На территории появился скалодром, скамейки и другие элементы благоустройства.

Жители Кировского района заметили скопление дворников у дома №60 на проспекте Маршала Жукова. Там готовится к открытию новое общественное пространство. Активисты предположили, что, судя по уборке, скоро на место приедут официальные лица.

Благоустройство территории проводилось в рамках проектов "Родной район" и "Формирование комфортной городской среды". Во дворе появился скалодром, зоны для занятия спортом, детских игр, отдыха. Также планируется озеленение. 

На работы было выделено около 80 млн рублей.

Ранее Piter.TV писал о том, что вторую часть береговой линии Оккервиля благоустроят в 2022 году. 

Видео и фото: ВКонтакте / Ульянка, Светлана Серогодская, Екатерина Леонтьева, Olya Kapralova

Теги: дворники, общественное пространство, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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