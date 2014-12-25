Вторую часть береговой линии Оккервиля благоустроят в 2022 году

На втором этапе обустроят участок от Уткиного моста до Заневского моста.

Благоустройство набережной реки Оккервиль полностью завершиться в следующем году. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, на первом этапе благоустроена набережная реки от Уткина моста до моста Шаумяна. Рабочие установили площадки для отдыха, игровую зону для детей, велодорожки, а также малые архитектурные формы и скульптура "Охта". Отмечается, что украшением общественного пространства стала площадка с видом на Усадьбу "Уткина дача". На втором этапе обустроят участок от Уткиного моста до Заневского моста.

Добавим, что объём финансирования составил более 120 миллионов рублей, из которых более 50 миллионов были выделены из бюджета Петербурга.

Ранее в Саду Дружбы на Литейном проспекте завершили благоустройство. Специалисты полностью заменили старое оборудование, в том числе обновили детскую площадку.

Фото: Telegram / Пул78