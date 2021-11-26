Специалисты полностью заменили старое оборудование, в том числе обновили детскую площадку.

В Саду Дружбы на Литейном проспекте завершили благоустройство. Общая площадь – более 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.

Специалисты полностью заменили старое оборудование, в том числе обновили детскую площадку. В сквере установили уличную мебель, декинг (плиточные модули с деревянной поверхностью), а также обновили газоны и цветники.

Ранее мы писали, что в парке Сосновка обновят шахматно-шашечный павильон.

Видео и фото: Piter.TV