В парке Сосновка обновят шахматно-шашечный павильон

Благоустройство должно завершиться к 1 ноября 2022 года.

К 1 ноября следующего года в парке Сосновка, расположенном в Выборгском районе, обновят шахматно-шашечный павильон, а также территорию вокруг него. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С такой просьбой к губернатору Петербурга обратился инструктор по спорту Центра физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района, гроссмейстер Николай Негра. Еженедельно поиграть в шахматы в парке приходят порядка 300 горожан.

Известно, что сегодня в городе насчитывается около 25 тысяч шахматистов. В Выборгском же районе в кружках при школах, вузах, в домах детского творчества бесплатно занимаются порядка 2 тысяч школьников, студентов, молодых людей.

Также ранее стало известно, что в Красногвардейском районе создадут площадку для дрессировки и выгула собак. С такой просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Красногвардейского района, которая является владелицей трех собак.

Фото: pixabay.com; пресс-служба Смольного