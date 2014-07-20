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В Красногвардейском районе создадут площадку для дрессировки и выгула собак
Сегодня, 14:17
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В Красногвардейском районе создадут площадку для дрессировки и выгула собак

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Площадку должны обустроить к 1 августа 2022 года.

На углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской создадут площадку для дрессировки и выгула собак. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. 

Именно с такой просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Красногвардейского района, которая является владелицей трех собак. Однако обращения от местных жителей поступали и ранее. Глава города пошел навстречу петербуржцам и велел завершить обустройство площадки к 1 августа следующего года. 

Известно, что на территории будущей площадки два раза в год уже проводились соревнования "Необыкновенный кросс" – забег человека и собаки.

Ранее петербуржец реабилитировал "высоких" собак. Им можно гулять без намордника.

Фото: pexels.com

Теги: апрельская улица, площадка для собак, улица маршала тухачевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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