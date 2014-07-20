В Красногвардейском районе создадут площадку для дрессировки и выгула собак

На углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской создадут площадку для дрессировки и выгула собак. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.
Именно с такой просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Красногвардейского района, которая является владелицей трех собак. Однако обращения от местных жителей поступали и ранее. Глава города пошел навстречу петербуржцам и велел завершить обустройство площадки к 1 августа следующего года.
Известно, что на территории будущей площадки два раза в год уже проводились соревнования "Необыкновенный кросс" – забег человека и собаки.
Ранее петербуржец реабилитировал "высоких" собак. Им можно гулять без намордника.
Фото: pexels.com
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