Гипермаркет заплатит штраф за трудоустройство с нарушениями бывшего госслужащего

Информацию о трудоустройстве должны были передать на его прежнее место службы.

Прокуратура Приморского района выяснила, что ООО "Лента" приняло на работу бывшего государственного служащего. Юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Сведения о заключении трудового договора с сотрудником не были переданы в течение десяти дней на прежнее место его службы. Это является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

По факту незаконного привлечения бывшего государственного служащего к трудовой деятельности было возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что двое молодых людей, предположительно, хотели украсть бутылку виски из "Ленты". Они напали на охранника.

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