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Asyaromanenkova
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Игнорирующих депутатов чиновников будут штрафовать на 20 тысяч рублей

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Депутаты Законодательного собрания утвердили поправки, увеличивающие штрафы чиновникам, которые игнорируют требования и запросы депутатов. Теперь госслужащие могут заплатить за это до 20 тысяч рублей.

В очередном чтении депутаты петербургского законодательного собрания проголосовали за поправки, вводящие штрафы для игнорирующих парламентариев чиновников. Сначала предлагалось ввести штрафы должностным лицам за невыполнение требований депутатов в размере 2-3 тысячи рублей, а за несоблюдение сроков предоставления информации – 1-2 тысячи рублей.

Но после поправок размеры штрафа варьируются уже от 5 до 20 тысяч. Кроме того, авторы уточнили некоторые формулировки. Под понятиями "неисполнение требований" и "воспрепятствование деятельности" понимают срыв сроков ответа на запрос и недопуск парламентария на заседания исполнительных органов власти

Теги: законодательное собрание , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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