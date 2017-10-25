Игнорирующих депутатов чиновников будут штрафовать на 20 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания утвердили поправки, увеличивающие штрафы чиновникам, которые игнорируют требования и запросы депутатов. Теперь госслужащие могут заплатить за это до 20 тысяч рублей.

В очередном чтении депутаты петербургского законодательного собрания проголосовали за поправки, вводящие штрафы для игнорирующих парламентариев чиновников. Сначала предлагалось ввести штрафы должностным лицам за невыполнение требований депутатов в размере 2-3 тысячи рублей, а за несоблюдение сроков предоставления информации – 1-2 тысячи рублей.

Но после поправок размеры штрафа варьируются уже от 5 до 20 тысяч. Кроме того, авторы уточнили некоторые формулировки. Под понятиями "неисполнение требований" и "воспрепятствование деятельности" понимают срыв сроков ответа на запрос и недопуск парламентария на заседания исполнительных органов власти