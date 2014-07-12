Шторм в Петербурге повалил более 260 деревьев

Около 30 из них упали на проезжую часть, а некоторые оборвали линии передач.

В минувшие выходные сильный ветер повалил около 267 деревьев в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Все поваленные деревья оперативно распилили и убрали с дороги – 30 из них упали прямо на проезжую часть. Отмечается, что никто не пострадал, однако повреждения все-таки получили несколько машин, оград и линии электропередач.

Сады и парки, закрывшиеся в пятницу, открыли лишь в понедельник утром.

Помимо этого, за прошедшую неделю с улиц города вывезли 1,5 тыс. кубометров мусора и 1250 тонн смета. С парков и садов убрали 1,6 тыс. кубометров мусора.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург