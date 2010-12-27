Юрист: штаб Беглова не выдал зарплату агитаторам 16-25 лет

Клиент специалиста рассказал, что 58 волонтеров Приморского и Выборгского районов кинули больше чем на половину зарплаты. Кому-то не доплатили 1700 рублей, а кому-то больше 20 тысяч.

Юрист Даниил Потапов написал в своем Facebook о необычном деле, с которым ему пришлось работать. К нему недавно обратился молодой человек с просьбой помочь в вопросе взыскания заработной платы. "Все бы ничего, но работодателем оказался штаб Беглова в Санкт-Петербурге", написал юрист.

Клиент рассказал, что 58 волонтёров Приморского и Выборгского районов кинули больше, чем на половину зарплаты. Кому-то не доплатили 1700 рублей, а кому-то больше 20 тысяч. Также были долги этого же штаба за работу агитаторов кандидатов в МО Смольнинское.

Юрист пообщался с агитаторами и выяснил, что на работу брали всех, даже без паспорта, главное, чтобы человек выглядел на 18 лет. Никаких договоров не было, координаторам давали наличные, а они со своих карт рассылали агитаторам.

Суть работы состояла в следующем: молодые люди ходили по квартирам петербуржцев с анкетами и агитировали голосовать за Беглова. За анкету обещали по 70 рублей. Обещанных денег никто так и не дождался. Большинству волонтёров оплатили лишь около 40%, а кто-то и вовсе остался без денег. Оплата под разными предлогами удерживалась менеджером по имени Константин, в виде "штрафов" за брак в сданных анкетах. Сначала агитаторам обещали выплатить все до окончания выборов, а после подведения итогов на связь больше никто не выходил.

Мы конечно предпримем все предусмотренные действующим законодательством меры для взыскания заработанных агитаторами денег и наказания виновных, однако, хочется верить, что задолженность всё-таки будет добровольно погашена в досудебном порядке. Даниил Потапов

Все изложенные выше факты описаны со слов самих агитаторов и подтверждаются перепиской в мессенджерах и соцсетях, находящихся в распоряжении адвоката.

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Фото: Facebook/ Даниил Потапов; ВКонтакте / Александр Беглов