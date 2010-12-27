Со 2 ноября в Петербурге закроют две улицы

С четверга, 2 ноября, в Северной столице вводят ограничения проезда на двух улицах: Шпалерной и Гранитной.

Государственная административно-техническая инспекция объявляет о новых перекрытиях движения в Петербурге. Со второго дня ноября начнут действовать ограничения на двух улицах.

Так с четверга, 2 ноября, по субботу, 4 ноября, закрывают улицу Шпалерную на отрезке от Потемкинской до Таврической улицы. Ограничения будут действовать только в ночное время с 22.00 до 07.00. С воскресенья, 5 ноября, проезд на этом участке будут закрывать по ночам в течение недели. На месте проведут ремонт дорожного покрытия.

Ограничения коснуться и Гранитной улицы. С четверга по понедельник (2-6 ноября) нельзя будет проехать по улице в районе дома 71 на Заневском проспекте. На участке разместят временное ограждение.