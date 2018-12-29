У программы "Орел и решка" появились новые ведущие

Новый выпуск "Орел и решка. Мегаполисы" выйдет в эфир телеканала "Пятница" уже 4 февраля.

Новым ведущим программы "Орел и решка" стал шоумен Антон Зайцев из Екатеринбурга. Новый сезон он будет вести с соведущей Ольгой Антиповой.

Новый выпуск "Орел и решка. Мегаполисы" выйдет в эфир телеканала "Пятница" уже 4 февраля. Родители молодого человека рассказали, что ему по условиям контракта пришлось переехать в Москву. Также ведущим запрещено рассказывать, в какой стране снимался первый выпуск программы.

Шоумен Антон Зайцев окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и работал ведущим в ивент-агентствах.

Ранее ведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалев объявили о закрытии проекта "Орел и решка. Перезагрузка".

Видео: Орел и Решка/ Youtube