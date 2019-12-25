В Выборге прошли съемки передачи "Орел и решка"

Новый выпуск был посвящен Выборгу и Финскому заливу.

Новый выпуск программы "Орел и решка" был посвящен Выборгу и Финскому заливу. Тимур Родригез и Регина Тодоренко посетили Выборгский замок, парк "Монрепо", а также Лебяжье и крепость Орешек. Выпуск из Ленобласти появился на Youtube 3 октября.

В это путешествие с рюкзаком и наличкой отправилась Регина Тодоренко. Она побывала в Лебяжьем, в Кронштадте и в Выборгском замке.

Тимур Родригез с золотой картой поплавал на яхте и прошел под Нарвским мостом. Ведущий также добрался до острова Ореховый. Заветные 100 долларов для зрителей Родригез спрятал на набережной Адмирала Апраксина в Выборге.

В июле Регина Тодоренко попала на съемки "Секса в большом городе".

Фото: скриншот видео YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА