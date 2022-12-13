Тимур Родригез: как можно не обняться с Медным всадником в Петербурге?

Шоумен рассказал нашему изданию о своих любимых местах в Северной столице и об эмоциональных впечатлениях от города.

За свою жизнь я достаточно много путешествовал, бывал в разных городах и странах. Мне нравится активный и интересный отдых: чтобы не просто пить кофе или лежать на пляже, а всё время где-то ходить, бегать, плавать, что-то исследовать, изучать. Конечно, в Петербурге я бывал много раз, и в чём его магия – каждый раз он открывается по-новому!

По статистике 90% людей, прилетающих в аэропорт Пулково, идут проверенным маршрутами: "Аврора", Кунсткамера, ну, и как не обняться с Медным всадником? Конечно, я тоже всё это люблю. Вообще прогуляться по Питеру и просто получить миллион визуальных оргазмов – это классный вид медитации после сумасшедшего московского ритма. Сам регулярно пользуюсь и вам советую.

Если выделить какое-то одно место, то пусть это будет Новая Голландия. Почему? Потому что оно идеально, с какой стороны не посмотри! Приехал один или с друзьями? Здесь есть классное барное пространство. С семьёй? Очень живописный парк. Летом? Куча зелени и скамеек. Зимой? Каток и новогодние огоньки!

Но Петербург для меня – это не только сам город, но и его окрестности. Потому что места вокруг не менее удивительны и прекрасны. Например, в Финском заливе есть такой остров Ореховый. Он хоть и безумно маленький, всего 200 на 300 метров, но значение у него огромное, ведь именно здесь находится Шлиссельбургская крепость, которую ещё ласково называют Орешек. Там не только потрясающая история, но и великолепная природа, которой можно и нужно любоваться.

Во время путешествия в Петербург обязательно нужно заехать и в Кронштадт. Мне особенно запомнились маяки – один из символов города. Один даже на гербе есть! Самый классный – это Кронштадтский или Николаевский маяк, ему около 130 лет, он побывал деревянным и каменным, а сейчас чугунный. Когда-то он освещал кораблям путь, а теперь это любимец туристов. И это совсем неудивительно: вид с него открывается просто нереальный, здесь надо кино снимать и клипы. С одной стороны видно весь Кронштадт, а с другой – Финский залив. Вот это просторы!

Вообще Петербург – это же вода! И она прекрасна не только в самом городе, но и за его пределами. И если путешествовать по воде, то можно встретить много чего интересного. Если отправиться на яхте по выборгскому заливу, то ты поймёшь, что вода – это даже не самое примечательное в этих красотах. Здесь, например, находится Нарвский мост или мост дружбы, который связывает Россию с Финляндией. Когда его проплываешь, в голове ровно одна мысль: и почему я не побывал здесь раньше?

Там же и интересные острова: Любви и Смерти. У каждого есть своя история, но если от них оторваться, то сами по себе эти места – это кайф. Вода, небо, аромат сосен и ни души вокруг – это ли не блаженство и дзен, которые нам всем порой так необходимы?

Фото: Из личного архива Тимура Родригеза (Москвич Mag)