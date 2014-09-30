Откуда появился Тимур Родригез: с каких проектов начинал известный телеведущий

Тимур Родригез сегодня – это крутой вокалист, король перевоплощений и первоклассный ведущий. Но откуда он появился и с каких проектов начинал свою творческую деятельность? Если такие слова, как "Валеон Дассон" и Макс Перлов, кажутся вам пустым сочетанием звуков, то этот вопрос для вас актуален. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю ведущего шоу "Ярче звёзд".

Где родился?

Тимур Родригез родился в Пензе в семье актёра кукольного театра и переводчицы. Собственно, это во многом определило его будущую карьеру: Тимур связал свою деятельность со сценой, да и с иностранными языками у него полный порядок. Учился Родригез в педагогическом университете, потому что изначально не рискнул бросить всё и попробовать себя в Москве.

Зато именно пензенский вуз подарил Родригезу судьбоносное знакомство с будущим коллегой – Павлом Волей.

КВН и Comedy Club

Как и подавляющее большинство нынешних шоуменов и комиков, Родригез начинал в КВН. Он играл за пензенскую команду "Валеон Дассон", капитаном которой был Павел Воля. В будущем парни ещё долгое время были бок о бок. На телевизионном канале "11", и, конечно, в Comedy Club, благодаря которому имя Родригеза стало известно всей стране.

В новаторском и провокационном проекте Родригез выступал в дуэте с Максом Перловым, который на гитаре аккомпанировал вокальным номерам Тимура. После трёх лет в "Камеди" Родригез решил, что хочет полностью посвятить себя музыкальной карьере и покинул клуб на пике популярности проекта.

Почему Родригез?

Настоящая фамилия Тимура – Керимов, по национальности он наполовину азербайджанец, наполовину еврей. Откуда тогда появился псевдоним Родригез? Всё просто: его придумала программный директор радиостанции, на которой трудился Тимур. Вдохновением для новой фамилии послужили смелые и яркие образы Родригеза, которые он обожал ещё на заре своей карьеры. Всем окружающим они напоминали что-то испанское или мексиканское. На фоне этих ассоциаций и возник псевдоним, который прилепился к Тимуру на долгие годы.

Другие проекты

В 2013 году Тимур Родригез показал всей стране свой талант пародиста, приняв участие в проекте "Один в один". Там он представил публике свои вариации Майкла Джексона, Мика Джаггера, Рэя Чарльза и даже Нюши.

В 2018 году Родригез стал ведущим шоу о путешествиях "Орёл и решка". Параллельно он снимался в кино и выпускал музыкальные клипы.

Кроме того, свой голос Родригез применял не только в вокальной деятельности. Периодически он работает в качестве актёра дубляжа, озвучивая различные фильмы и мультфильмы. В частности, голос Родригеза можно услышать в таких проектах, как "Хранители снов", "Турбо" и "Angry Birds в кино".

Возвращение на ТНТ

Большой камбэк Родригеза на родной телеканал ТНТ состоялся в 2023 года. Сначала Тимур появлялся в качестве члена жюри шоу "Конфетка", затем стал ведущим проекта "Лига городов". Также Родригез появился в проекте "Ярче звёзд", где обычные люди на сцене перевоплощаются в своих кумиров. Сначала Тимур выступал в качестве члена жюри, а во втором сезоне сменил Гарика Мартиросяна в амплуа ведущего шоу.

Просил провести второй сезон "Ярче звезд" Тимура Родригеза не только я, но и все участники процесса, когда выяснилось, что я не смогу провести полный сезон из-за занятости на новогоднем проекте ТНТ "Небриллиантовая рука". Поэтому мы обратились к Тимуру, так как считаем его, если говорить языком нашего шоу, одной из самых ярких звёзд телеканала. Это прекрасный, блистательный ведущий, у него очень грамотный русский язык, он за словом в карман не полезет, он очень хорошо шутит и импровизирует, – хвалит коллегу Мартиросян.

Увидеть Родригеза в качестве ведущего шоу "Ярче звёзд" можно каждую субботу в 21:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ