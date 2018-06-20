Петербуржцев ждет захватывающее интерактивное шоу и праздничная атмосфера.

В Петербурге покажут шоу-спектакль "Мечты, меняющие мир". Каждый из присутствующих сможет погрузиться в праздничную атмосферу, просматривая шоу в интерактивном формате. Жителям Северной столицы расскажут и покажут лекцию о том, как добивались успеха великие ученые.

В программу мероприятия входят: шоу иллюзий; неоновые мыльные пузыри; безопасные взрывы; опыты с азотом; лазерные эксперименты; энергетическое шоу; химические опыты; дымовые кольца; роботы-трансформеры; бумажное шоу.

Спектакль рекомендован к просмотру детям старше 4-х лет.

Спектакль покажут 27–28 апреля в Дворце культуры имени И. И. Газа. Время посещения: 11:00–12:20, 14:00–15:20, 17:00–18:20.

Фото: KudaGo