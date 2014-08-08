Шоу "Поющие мосты" пройдет под музыку Виктора Цоя

Впервые в истории проекта в программе появится оригинальная архивная запись голоса музыканта с песней "Кукушка".

Ночь с пятницы на субботу станет особенной для жителей и гостей Северной столицы благодаря звуковому шоу "Поющие мосты", организованному "Петербургским дневником". В этот раз мероприятие посвятят памяти легендарного музыканта Виктора Цоя, который трагически погиб ровно 35 лет назад – 15 августа.

Начало концерта запланировано на 01:10, когда зрители смогут насладиться исполнением гимна Великого города из знаменитого балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник". Затем слушателей ждёт симфоническое исполнение культовой песни группы "Кино" "Группа крови". Впервые в истории проекта в программе появится оригинальная архивная запись голоса самого Виктора Цоя с песней "Кукушка". Финальным аккордом вечера станет симфоническая версия хита "Кончится лето".

Проект "Поющие мосты" стартовал в 2016 году и ежегодно собирает миллионы зрителей, наблюдая за музыкальным световым представлением на Дворцовом мосту. К настоящему моменту общее количество показов превысило 20 миллионов человек, а продолжительность концертов достигла 500 минут музыки различных эпох и жанров, начиная от классиков русской музыкальной школы и заканчивая современными авторами.

Фото: Piter.TV