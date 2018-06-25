Шоу "Гранд. История в отеле"

Шоу пройдет 23 октября во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцам представят танцевальный мюзикл с участием 14 звезд – чемпионов мира, Европы и России по танцам. Покажут сплав зрелищных танцев всех стилей, роскошных костюмов и музыкальных хитов.

Культурное чудо воплощено известным танцором и хореографом Денисом Тагинцевым. Вместе с театральным режиссером Егором Перегудовым они создали небывалую по масштабам театра постановку. История развернется в интерьерах роскошного отеля. Сюжет повествует о жизни постояльцев.

Фото: пресс-служба "Истории в отеле"