Шоу "Гранд. История в отеле"
Сегодня, 19:00
136
Шоу пройдет 23 октября во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцам представят танцевальный мюзикл с участием 14 звезд – чемпионов мира, Европы и России по танцам. Покажут сплав зрелищных танцев всех стилей, роскошных костюмов и музыкальных хитов. 

Культурное чудо воплощено известным танцором и хореографом Денисом Тагинцевым. Вместе с театральным режиссером Егором Перегудовым они создали небывалую по масштабам театра постановку. История развернется в интерьерах роскошного отеля. Сюжет повествует о жизни постояльцев. 

Фото: пресс-служба "Истории в отеле" 

