Шон Бин появился в трейлере детективного сериала Shardlake про горбуна-адвоката времен Тюдоров

Сроков выхода проекта в свет еще нет.

Американский стриминговый сервис Disney+ опубликовал в социальных сетях трейлер сериала Shardlake, основанного на цикле романов "Мэтью Шардлейк" за авторством британского писателя Кристофера Джона Сэнсома. Телевизионное шоу будет посвящено приключениям горбуна-адвоката, который проживает на территории Англии XVI века. Персонаж вынужден расследовать преступления по приказу лорда Кромвеля. В первом сезоне в свет выйдет четыре серии, основанные на начальном романе цикла.

Мэтью Шарлдлейк — посланник короля, и его полномочия открывают ему доступ ко всем монастырским секретам. Монастырь Святого Доната — самый обычный, и завтра, когда они здесь осмотрятся, он уже не будет казаться им пугающим и загадочным. синопсис проекта

лавная роль в сериале досталась актеру Артуру Хьюзу, а лорда Кромвеля сисполнил Шон Бин. Официально дата выхода шоу пока что не объявлена.

Вышел трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет в роли канцлера-диктатора.

Фото и видео: YouTube / Disney Plus UK & Ireland