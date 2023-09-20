Шольц: развитые страны могут выделить на борьбу с климатическим кризисом 100 млрд евро

Развитые страны могут выделить на борьбу с климатическим кризисом 100 млрд евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, Берлин выполняет свои обязательства по международному климатическому финансированию. Шольц уточнил, что власти утроили свой вклад в прошлом году до 6 млрд рублей.
То же самое делают и развитые страны в целом, которые в этом году, вероятно, впервые выделят €100 млрд на международное климатическое финансирование.
Олаф Шольц, канцлер Германии
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