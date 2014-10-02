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Шольц призвал проводить черту между гражданскими лицами в Газе и ХАМАС

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В ФРГ оценили положение жителей Сектора Газа.

Радикальное движение ХАМАС не имеет права говорить от лица всех палестинских граждан, а мирное население сектора Газы также являются жертвами террористов из региона. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Глава местного правительства добавил, что в течение дня совершил рабочую поездку на территорию еврейского государства на Ближнем Востоке.

При всем ужасе от насилия ХАМАС важно различать: палестинцы - это не ХАМАС. У ХАМАС нет права говорить от их лица. В том числе и палестинское население Газы - жертвы ХАМАС.

Олаф Шольц, канцдер ФРГ

Шольц заявил о скором запрете в Германии деятельности ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: германия, олаф шольц, палестина, сектор газа, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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