Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

Немецкий чиновник выступил с обращением к Москве.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Россию забрать газовую турбину от компании Siemens, которая необходима для обеспечения работы трубопровода "Северный поток". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Берлине. Глава местного правительства призвал Москву перестать использовать "иллюзорные" аргументы. Таким образом он ответил на вопрос СМИ о том, считает ли Шольц, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который в июле посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным, может быть полезен Германии в качестве посредника по вопросу переговоров для начала эксплуатации проекта "Северный поток-2".

Я не знаю. Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она! Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что "Северный поток" представляет из себя ключевой маршрут поставок российского природного газа в Европу. С середины июня трубопровод работает с ограничениями, а с конца июля – лишь на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности ежесуточного режима.

Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам виз.

Фото и видео: