Шольц приветствовал слова Байдена и Си Цзиньпина о неприменении ядерного оружия на Украине

В Германии напомнили миру о "красных линиях".

Немецкий канцлер Олаф Шольц приветствовал слова американского президента Джо Байдена и китайского председателя Си Цзиньпина о неприменении ядерного оружия на Украине. Соответствующее заявление представитель правительства ФРГ сделал в ходе прибытия на встречу на высшем уровне, организованную на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") на острове Бали в Индонезии. По мнению чиновника, подобные децствия послужили бы "красной линией", которую никто не должен переступать. Шольц призвал к полной ясности о недопущению применения ядерного оружия в мире и призвал страны осудить такое развитие ситуации.

Очень хорошо, что обе стороны вновь пришли к ясности в отношении того, что применение ядерного оружия должно быть исключено и что существует красная черта, которую нельзя переходить. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц настаивает на совместных дискуссиях по вопросу об изоляции РФ на саммите G20.

Фото и видео: YouTube / phoenix