Шольц настаивает на совместных дискуссиях по вопросу об изоляции РФ на саммите G20

В Германии рассказали о необходимости реагировать на украинский кризис.

Немецкий канцлер Олаф Шольц настаивает на совместных дискуссиях по вопросу об изоляции России на саммите G20 ("Большой двадцатки"), проводимом на острове Бали в Индонезии. Соответствующее заявление чиновник сделал во время своего прибытия на встречу, проводимую на высшем уровне. Иностранный представитель отметил, что страны должны прийти к общему пониманию ситуации, которому могут предшествовать споры и обсуждения. Эти условия Шольц считает важными для внесения вклада в улучшение проблемы.

Важно, чтобы здесь мы обсуждали вместе. В конце концов, здесь собирается много стран. Группа двадцати представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. Олаф Шольц, канцлер Германии

Олаф Шольц в очередной раз выступил с утверждением о том, что нынешнее серьезное мировое положение вызвано специальной военной операцией России на Украине.

Канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным.

Фото и видео: YouTube / phoenix