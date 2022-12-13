Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной или отправку туда войск НАТО

В Германии напомнили, что НАТО не является участником конфликта.

Немецкий канцлер Олаф Шольц категорически исключил бесполетную зону над территорией Украины или отправку туда войск НАТО. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе своего выступления в бундестаге. Эксперт подчеркнул депутатам и коллегам по кабинету министров, что такие инициативы не актуальны сейчас и не будут актуальны в будущем. Он рассказал, что руководство Североатлантического военного альянса изначально уведомило общественность и Киев о том, что не планирует формировать бесполетную зону в регионе конфликта.

В этой позиции ничего не поменялось и не поменяется.Олаф Шольц, канцлер Германии.Наземные войска мы не будем отправлять ни в коем случае Не будет прямого участия в войне. Этого не было сейчас, и не будет в будущем. Олаф Шольц канцдер Германии

Шольц заявил о нежелании допустить эскалацию между Россией и НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix