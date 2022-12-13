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Шольц заявил о нежелании допустить эскалацию между Россией и НАТО

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Германия напомнила о принципе невмешательства в региональный конфликт.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о нежелании допустить эскалацию между Россией и НАТО. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе своего выступления в бундестаге. Чиновник подчеркнул, что Берлин будет и дальше придерживаться своего принципа избегания эскалации в регионе. Он напомнил депутатам о том, что недалеко от ФРг проходит агрессия против такого большого государства, как Украина.

Поэтому мы должны при всем, что мы делаем, всегда четко прояснять, что мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время избегать эскалации между Россией и НАТО. 

Олаф Шольц, канцлер Германии

Байден ушёл от журналистов после вопроса, как скоро Украина получит танки.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

Теги: германия, нато, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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