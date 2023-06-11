Вручение наград состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомстваю

Вручение наград состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Медали "Золотая звезда" получили военнослужащие, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Шойгу отметил, что страна по достоинству оценила их заслуги.

Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники.

Видео: Минобороны России