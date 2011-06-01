Церемония передачи медали "Золотая Звезда" прошла в Музее обороны и блокады Ленинграда

В минувшем году выставку посетили около 7,5 тыс. человек.

Накануне празднования Дня Победы в Музее обороны и блокады Ленинграда прошла ежегодная торжественная передача символической награды — медали "Золотая звезда", олицетворяющей героизм и несгибаемость ленинградцев. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Бельский подчеркнул особую ценность временной экспозиции медали, отметив, что в минувшем году выставку посетили около 7,5 тыс. человек. Ожидается, что и в нынешнем году интерес к памятному экспонату останется высоким.

Возможность соприкоснуться с историей легендарного города, ставшего символом мужества и стойкости, особенно значима в юбилейный год 80-летия Великой Победы, уверен председатель Законодательного собрания.

Ранее мы сообщили о том, что братскую могилу советских воинов благоустроили в Ленобласти. Именно на территории деревни Юкки в военные годы располагался военный госпиталь, предназначенный для лечения тяжелораненых военнослужащих. Здесь же похоронены бойцы, защищавшие Родину в суровых условиях.

Фото: Telegram / Спикер Бельский