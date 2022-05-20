Шойгу: военные угрозы у западных границ России нарастают

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают. Об этом он сообщил на коллегии Минобороны.
Глава ведомства отметил, что за последние восемь лет увеличилась в 15 раз интенсивность полетов американской авиации в Европе. Он уточнил, что увеличение произошло с трех полетов до 45 в год. Также Шойгу отметил систематический характер заходов кораблей США с ракетным оружием в Балтийское море.
Ранее Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.
Видео: Минобороны России
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