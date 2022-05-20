Шойгу: военные угрозы у западных границ России нарастают

Он отметил увеличение полетов американских боевых самолетов в Европе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают. Об этом он сообщил на коллегии Минобороны.

Глава ведомства отметил, что за последние восемь лет увеличилась в 15 раз интенсивность полетов американской авиации в Европе. Он уточнил, что увеличение произошло с трех полетов до 45 в год. Также Шойгу отметил систематический характер заходов кораблей США с ракетным оружием в Балтийское море.

Ранее Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.

Видео: Минобороны России