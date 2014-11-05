Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек

Он также подчеркнул, что украинские войска не добились тактически значимых успехов.

С начала контрнаступления украинские войска потеряли 90 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.

По его словам, Вооруженные силы России методично выполняют поставленные задачи спецоперации. Шойгу отметил, что за время контрнаступления Украина понесла огромные потери. Он также подчеркнул, что ВСУ не добились тактически значимых успехов.

Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу рассказал о новых ЗРК, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ.

Видео: Минобороны России