Шойгу рассказал о подписании двух документов по продовольствию в Стамбуле

Глава Минобороны отметил, что оба документа взаимосвязаны и представляют собой единый пакет.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о подписании двух документов по поставкам продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы были подписаны в Стамбуле.

Шойгу отметил, что оба документа взаимосвязаны и представляют собой единый пакет. Первый документ является меморандумом и предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй документ относится к вывозу украинской продукции из подконтрольных Киеву черноморских флотов.

Ранее Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине.

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