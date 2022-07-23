Шойгу рассказал о подписании двух документов по продовольствию в Стамбуле

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о подписании двух документов по поставкам продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы были подписаны в Стамбуле.
Шойгу отметил, что оба документа взаимосвязаны и представляют собой единый пакет. Первый документ является меморандумом и предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй документ относится к вывозу украинской продукции из подконтрольных Киеву черноморских флотов.
Ранее Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине.
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