Шойгу временно сократил заграничные командировки военных из-за штамма "омикрон"

Министр поручил обеспечить плановые темпы ревакцинации личного состава.

Заграничные командировки и отпуска российских военнослужащих будут временно сокращены. Об этом в ходе селекторного совещания в министерстве обороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Данные меры направлены для недопущения в Вооруженных силах РФ распространения штамма коронавируса "омикрон". Кроме того, Шойгу поручил обеспечить плановые темпы ревакцинации личного состава.

Руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков. Сергей Шойгу, глава МО России

Глава оборонного ведомства также заявил о необходимости строгого соблюдения всех ранее установленных ограничений. По словам Шойгу, в прошлом году сократилось число новых случаев заражения коронавирусом в ВС РФ.

Ранее Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки.

Видео: Минобороны РФ